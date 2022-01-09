Pazar günü hangi diziler var? 9 Ocak yayın akışı

Pazar günü hangi diziler var? sorusuna yanıt aranıyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 9 Ocak Pazar yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 9 Ocak Pazar Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 9 Ocak Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

9 OCAK PAZAR GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

YAYIN AKIŞI ATV

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Elysium: Yeni Cennet

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Yargı

00:15 Yaşam Karşıtı

STAR TV YAYIN AKIŞI

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

17:15 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:30 Annemizi Saklarken

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

22:30 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 3'Te 3

01:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

04:05 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

22:00 Gülen Gözler

TV8 YAYIN AKIŞI

10:30 Gazete Magazin

13:00 MasterChef Türkiye

17:00 Recep İvedik 5

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Kırmızı Oda

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet