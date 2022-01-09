Pazar günü hangi diziler var? 9 Ocak yayın akışı
9 Ocak günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Mahkum, Yargı, Masterchef, Maske Kimsin Sen?, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Yasak Elma, Kırmızı Oda, Üç Kuruş, Aziz yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 9 Ocak Pazar TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı! Pazar günü hangi diziler var
Pazar günü hangi diziler var? sorusuna yanıt aranıyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 9 Ocak Pazar yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 9 Ocak Pazar Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 9 Ocak Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Elysium: Yeni Cennet
- 15:15 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
- 00:15 Yaşam Karşıtı
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Kaderimin Oyunu
- 17:15 Yerli Dizi
- 18:45 Star Haber
- 20:00 İbo Show
- 00:30 Annemizi Saklarken
- 15:30 Evlilik Hakkında Her Şey
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Maske Kimsin Sen?
- 22:30 Yasak Elma
- 13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
- 13:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Teşkilat (Altyazılı)
- 00:15 3'Te 3
- 01:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 04:05 3'Te 3
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 En Büyük Şaban
- 22:00 Gülen Gözler
- 10:30 Gazete Magazin
- 13:00 MasterChef Türkiye
- 17:00 Recep İvedik 5
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Kırmızı Oda
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