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Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı

Koronavirüse yakalanan futbolculardan Paulo Dybala ile ilgili futbol dünyasını şaşırtan gerçek ortaya çıktı. 21 Mart tarihinde kendisi ve kız arkadaşı Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklanan Juventus'un yıldız futbolcusu, 6 haftalık süreçte 4. kez teste girdi ve sonuç yine pozitif çıktı.

Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
29.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:54

Juventus forması giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala, İtalya Serie A'da koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolculardandı. 26 yaşındaki yıldıza 6 hafta önce koronavirüs teşhisi konmuş ve tedavisine başlanmıştı.

Geçen 6 haftalık süreçte Dybala'ya 3 kez test yapılırken, bu testlerin tamamının sonucu pozitif çıkmıştı. Arjantinli futbolcuya geçtiğimiz günlerde 4. kez test yapıldı ve şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı.

Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı

HİÇBİR SEMPTOM GÖSTERMEDİ

İspanyol El Chiringuito'ya göre Dybala'ya yapılan son test de pozitif çıktı. Dybala'nın hiçbir semptom göstermediği halde testinin pozitif çıkması şaşkınlık yaratırken, başarılı futbolcunun kronik bir rahatsızlığının bulunmadığı kaydedildi.

Daha önce şarkıcı sevgilisi Oriana Sabatini'nin de Dybala ile birlikte koronavirüse yakalandığı açıklanmış ve hamile olan Sabatini, bebeğinin zarar görmesinden korktuğunu dile getirmişti.

Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Arjantinli'nin şu anda genel olarak sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, sosyal medyada yıldız futbolcuya destek mesajları da geldi.

Juventus'ta Dybala'nın dışında Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'de de koronavirüse rastlanmıştı.

Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
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