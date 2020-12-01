Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam

Hafta sonu oynanan Viajes Interrias FF-Deportiva de Abegondo maçında İspanyol kadın futbolcu Paula Dapena, hayatını kaybeden Diego Maradona için yapılan bir dakikalık saygı duruşu sırasında yere oturarak protesto etti. Dapena tepkisini, "Bir tecavüzcü, pedofil ve istismarcı için saygı duruşunda bulunmayı reddettim" sözleriyle açıkladı.

İspanya'da Viajes Interrias kadın futbol takımında forma giyen Paula Dapena, Maradona için yapılan saygı duruşunu reddetti.

24 yaşındaki Dapena, takımının Deportivo Abanca maçı öncesi yapılan saygı duruşunda ayakta durmak yerine sırtını dönmeyi ve oturmayı tercih etti.

"BİR İSTİSMARCI İÇİN SAYGI DURUŞUNA GEÇMEYE NİYETİM YOK"

İspanyol medya kuruluşu AS'a konuşan Dapena, "Birkaç gün önce Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde böyle bir şey yapılmadı. Eğer kurbanlar için saygı duruşunda durulmadıysa bir istismarcı için durmaya niyetim yok. Bir tecavüzcü, pedofil ve istismarcı için saygı duruşunda bulunmayı reddettim. Futbolcu olmak için önce insan olmanız, Maradona'nın sahip olduğunu bildiğimiz muhteşem yeteneklerin ötesinde değerleriniz olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Maradona hakkında daha önce, tecavüz nedeniyle dava açılmış ve pedofili olduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Arjantinli oyuncu, gördüğü davalarda suçlu bulunmamıştı.