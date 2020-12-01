Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam

01.12.2020 08:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:05

Hafta sonu oynanan Viajes Interrias FF-Deportiva de Abegondo maçında İspanyol kadın futbolcu Paula Dapena, hayatını kaybeden Diego Maradona için yapılan bir dakikalık saygı duruşu sırasında yere oturarak protesto etti. Dapena tepkisini, "Bir tecavüzcü, pedofil ve istismarcı için saygı duruşunda bulunmayı reddettim" sözleriyle açıkladı.

İspanya'da Viajes Interrias kadın futbol takımında forma giyen Paula Dapena, Maradona için yapılan saygı duruşunu reddetti.

24 yaşındaki Dapena, takımının Deportivo Abanca maçı öncesi yapılan saygı duruşunda ayakta durmak yerine sırtını dönmeyi ve oturmayı tercih etti.

"BİR İSTİSMARCI İÇİN SAYGI DURUŞUNA GEÇMEYE NİYETİM YOK"

İspanyol medya kuruluşu AS'a konuşan Dapena, "Birkaç gün önce Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde böyle bir şey yapılmadı. Eğer kurbanlar için saygı duruşunda durulmadıysa bir istismarcı için durmaya niyetim yok. Bir tecavüzcü, pedofil ve istismarcı için saygı duruşunda bulunmayı reddettim. Futbolcu olmak için önce insan olmanız, Maradona'nın sahip olduğunu bildiğimiz muhteşem yeteneklerin ötesinde değerleriniz olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor

Maradona hakkında daha önce, tecavüz nedeniyle dava açılmış ve pedofili olduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Arjantinli oyuncu, gördüğü davalarda suçlu bulunmamıştı.

Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam
Haber Yorumları (4)
FARUK OKUTUCU: açıklamaları doğru ise, çok doğru yapmış tebrik ederim. Toplumların böyle gerçekçi dürüst insanlara ihtiyacı var.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BAHATTİN: helal
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KOROGLU: MARADONA HABERLERİNDEN GEÇİLMİYO SANKİ BAŞKA DERDİMİZ YOK.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Halife Hafter Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Ariana Grande
Spor Samatta Orhun Ene Okan Buruk Fatih Terim Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Cuma Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 09:05:40. #1.15#
title