Patrick Rembert, Petkim Spor'da

Türkiye Basketbol Ligi'nin İzmir Temsilcisi Petkimspor, ilk yabancı oyuncu transferini yaptı.

3.08.2019 15:34
Patrick Rembert, Petkim Spor'da

Türkiye Basketbol Ligi'nin İzmir Temsilcisi Petkimspor, ilk yabancı oyuncu transferini yaptı.

Antrenör Arda Vekiloğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Türkiye Basketbol Ligi'nin temsilcilerinden Petkimspor, geçen sezon Bulgaristan Süper Ligi'nde Levski Sofia ile şampiyonluk yaşayan oyun kurucu Patrick Rembert anlaştı.

1989 doğumlu olan Rembert, 1,83'lük boyuyla iki sezon öncesinde İzmir ekibinde forma giymişti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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