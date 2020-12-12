Patrick Bamford’un Leeds United’ta Attığı En İyi Goller

Patrick Bamford, 2018 yılında Leeds United forması giymeye başladığından beri 34 kez ağları sarsarken şampiyonlukla tamamladıkları 2019-20 Championship sezonunu da gol kralı tamamladı. Bamford'ın Leeds formasıyla attığı en iyi golleri sizler için sıraladık.