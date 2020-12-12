Patrick Bamford’un Leeds United’ta Attığı En İyi Goller
12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:15
Patrick Bamford, 2018 yılında Leeds United forması giymeye başladığından beri 34 kez ağları sarsarken şampiyonlukla tamamladıkları 2019-20 Championship sezonunu da gol kralı tamamladı. Bamford'ın Leeds formasıyla attığı en iyi golleri sizler için sıraladık.
Patrick Bamford, 2018 yılında Leeds United forması giymeye başladığından beri 34 kez ağları sarsarken şampiyonlukla tamamladıkları 2019-20 Championship sezonunu da gol kralı tamamladı. Bamford'ın Leeds formasıyla attığı en iyi golleri sizler için sıraladık.
Kaynak: Dugout