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Patrick Bamford Sheffield Wednesday'e Harika Bir Gol Atıyor

İngiliz santrafor Patrick Bamford, Şubat 2014'te oynanılan Sheffield Wednesday maçında sağ kanatta buluştuğu topta rakip filelere muhteşem bir gol atıyor. Derby County Hillsborough'da Patrick Bamford'un attığı golle maçtan 1-0 galip ayrılıyor.

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

İngiliz santrafor Patrick Bamford, Şubat 2014'te oynanılan Sheffield Wednesday maçında sağ kanatta buluştuğu topta rakip filelere muhteşem bir gol atıyor. Derby County 'da Patrick Bamford'un attığı golle maçtan 1-0 galip ayrılıyor.

Kaynak: Dugout

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