Patric'in Sport Recife Formasıyla En İyi Anları
2013-14 sezonu kadrosunun kilit oyuncularından olan ve 10 golle sezonu tamamlayan Patric 2020 yılında kulübe tekrar geri dönmüştü. Patric'in Sport Recife formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
04.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:11
2013-14 sezonu kadrosunun kilit oyuncularından olan ve 10 golle sezonu tamamlayan Patric 2020 yılında kulübe tekrar geri dönmüştü. Patric'in Sport Recife formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout