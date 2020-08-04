Patric'in Sport Recife Formasıyla En İyi Anları 2013-14 sezonu kadrosunun kilit oyuncularından olan ve 10 golle sezonu tamamlayan Patric 2020 yılında kulübe tekrar geri dönmüştü. Patric'in Sport Recife formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

2013-14 sezonu kadrosunun kilit oyuncularından olan ve 10 golle sezonu tamamlayan Patric 2020 yılında kulübe tekrar geri dönmüştü. Patric'in Sport Recife formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout