Pato'nun aslan paylaşımı, Galatasaray'a transfer olacağı dedikodularını artırdı

Demir Grup Sivasspor'un gündeminde yer alan ancak başkan Mecnun Otyakmaz'ın transferini veto ettiği Brezilyalı golcü Pato'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından aslan emojisi paylaşan Pato'nun Galatasaray'a transfer olacağı dedikoduları yeniden alevlendi.

İsmi Sivasspor ile anılan Brezilyalı golcü Alexandre Pato'dan şaşırtan ve sürpriz paylaşım geldi.

31 yaşındaki golcü futbolcu twitter hesabından aslan paylaşımı yaptı. Bu paylaşım sonrası ismi Sivasspor ile anılsa da Galatasaray'a mı transfer oluyor sorusu akıllara geldi.

2020 yılında Sao Paulo forması giyen ve 13 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Sambacı forvet kariyerinde Milan, Chelsea, Villarreal, Tianjin, Sau Paulo, Corinthians ve Internacional formaları giydi.

SİVASSPOR TARAFTARI ÇOK İSTİYOR

DG Sivasspor taraftarı son iki gündür Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa Sivasspor'a gelmesi yönünde mesajlar yağdırıyordu.

BAŞKAN TRANSFERİ VETO ETTİ

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sivasspor Başkanı Macnun Otyakmaz "Kenar ve 10 numara arayışlarımız sürüyor. Sürekli Pato hakkında mesaj geliyor. 1,5 yıldır oynamamış ve yıllık 1,5 milyon euro isteyen bir oyuncuyu taraftarımız istiyorsa başımız üstüne, getiririz. Robinho da Cicinho da oynayan oyunculardı, Pato'yu oynatmak için 3-4 ay lazım. Pato'yu alacak olsak, taraftarımızın aşırı isteği yüzünden 2 kat pahalı almak zorunda kalırız. Bu da bir hata. Alacağımız oyuncuyu çok istiyormuşuz gibi davranmak zarar." ifadelerini kullandı.