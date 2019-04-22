Patnos'ta Şampiyonluk Gecesi Kutlandı

Patnos'ta oynanan maçta Ağrı ASP Spor'u 6 – 0 yenen Patnos Spor ligin bitmesi ile Süper Amatör Lig şampiyonu olarak BAL'a yükseldi. Futbolcular ve Vatandaşlar şampiyonluğu Bir Cafe'de doyasıya kutladı.

"BİZ TARİH YAZDIK"

Şampiyonluk kutlamasında bir konuşma yapan Patnos Spor Başkanı Çetin Tezcan başarıda takımdaki birlik ruhunun önemine dikkat çekerek, "Yakalanan başarıda oyuncularımızın katkısı büyük. Şehrimize hayırlı olsun. Tarihi birileri yazar, birileri yaşar, birileride okur. Biz tarih yazdık. Geçen yıl burada BAL sözü verdik. Tüm imkansızlıklara rağmen kendi çabalarımız ile birlikte kimsenin desteğini alamadan bu takımı bal ligine getirdik. Değerli Patnoslu hemşehrilerimiz ALLAH Rızası için bu takım hepimizin Patnosun Takımı Herkes elini vijdanına koysun bu takım gerek maddi gerek manevi destek vermenizi bekliyoruz.''

"BUGÜN ÇOK MUTLUYUZ"

Patnos Belediye Eş Başkanı Emrah Kılıç ise "Bugün çok mutluyuz. Patnos Belediyesi olarak her zaman Patnos Spor'un yanındayız ve destekçisi olacağız. İlçemize yaşattıkları mutluluktan ötürü kendilerini kutluyor ve yollarında başarılar diliyorum." diye konuştu.