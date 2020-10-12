Patatesin tarlada 75 kuruşa düşmesi üreticiyi üzdü
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Patatesin tarlada 75 kuruşa düşmesi üreticiyi üzdü

12.10.2020 10:14 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:29

- Patatesin tarlada 75 kuruşa düşmesi üreticiyi üzdü Sivas'ın Şarkışla ilçesinde patates hasadı devam ederken patatesin kilogram fiyatının tarlada 75 kuruşa düşmesi üreticiyi üzdü.

- Patatesin tarlada 75 kuruşa düşmesi üreticiyi üzdü

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde patates hasadı devam ederken patatesin kilogram fiyatının tarlada 75 kuruşa düşmesi üreticiyi üzdü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde birçok çiftçinin geçim kaynağı olan patates bu yıl üreticiler açısından yüz güldürmedi. Hasat sürerken yaz aylarının yağışsız geçmesi Mayıs ayında ekilen patatesin gelişimini olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yıl fiyatıyla gündem olan patates, bu yıl 75 kuruşa kadar düştü. Fiyatların düşmesi ise üreticileri üzdü.

Şarkışla ilçesi Saraçbendi köyünde çiftçilik yapan Kamber Yarga, fiyatlardan memnun olmadıklarını belirterek, "Patates ekimine Nisan ayının 20'sinden itibaren tarlada başlıyoruz. 21 Mayıs'a kadar tarlaları hazırlayıp, tohumumuzu ekmeye başlıyoruz. Gübremizi atıyoruz, bu arada en pahalı olan şey gübre. 9. Ayın 15'inde söküme başlıyoruz, 11.aya kadar söküm sürüyor. Havalar şartlarına bağlı söküm. Bu sene hava istediğimiz gibi gitmedi. İster istemez mahsulde gelişim konusunda sorun oluyor ama elimizden geldiği kadar üreticiye kaliteli ürün yetiştirmek için çalışıyoruz. Fiyatlar, 700 lira ve Bin Liraya arasında değişiyor. İthal tohumluklarsa Bin 300 liraya kadar değişiyor. İkinci ve üçüncü kalite tohumluklarsa daha düşük" dedi.

Patates toptancısı Mehmet Yılmaz, fiyatların kendilerini memnun etmediğini ifade ederek, "Patates hasadındayız. Bu yıl pek iyi değil. Hasat randımanlı değil, ürün kalitesi pek iyi değil. Bu yüzden pek hoşumuza gitmiyor. Bu yıl patates çok ucuz, şuanda 750 liradan 950 liraya kadar patates var. Fiyatlar çok ucuz. Bu patates karşı tarafta da satılmıyor. Biz tonunu 55 liradan toplatıyoruz, çiftçiden 750 liradan aldığımız zaman Bin 200 liraya mal oluyor. Halde de patates Bin 200 lira. Patatesi satanda zararda, üretici de zararda. İki yıldır aşırı bir zararda. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Sivas'a gelen Selahattin Yıldız, "Burada 20-25 günlük işimiz var, daha fazla sürer mi bilemiyoruz. Şuan bu tarlada farklı ailelerden 40 kişi çalışıyoruz" dedi.

Patatesin tarlada 75 kuruşa düşmesi üreticiyi üzdü
Patatesin tarlada 75 kuruşa düşmesi üreticiyi üzdü
Patatesin tarlada 75 kuruşa düşmesi üreticiyi üzdü
Patatesin tarlada 75 kuruşa düşmesi üreticiyi üzdü
Patatesin tarlada 75 kuruşa düşmesi üreticiyi üzdü
Patatesin tarlada 75 kuruşa düşmesi üreticiyi üzdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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