Parkinson hastaları 'Evde Kal' mesajı verdi Parkinson hastaları 'Evde Kal' mesajı verdi Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nde "65 yaş üzerindeyseniz ve parkinson hastalığı dışında başka bir kronik hastalığınız varsa evden çıkmayın" çağrısında bulundu.

Parkinson hastaları 'Evde Kal' mesajı verdi

İSTANBUL - Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nde "65 yaş üzerindeyseniz ve parkinson hastalığı dışında başka bir kronik hastalığınız varsa evden çıkmayın" çağrısında bulundu.

Başta parkinson olmak üzere Generalize Distoni ve Esansiyel Tremor hastası olup, beyin pili ameliyatı geçirerek yaşam kalitelerini geri alabilmiş, hayattan kopmadan yaşamına devam etmeye karar vermiş bir grup hasta ve hasta yakını tarafından 2014 yılında kurulan BEYPİLDER, 11 Nisan Dünya Pakinson Günü için kendi imkanları ile çektikleri video ile #EvdeKal mesajı verdi.

Koranavirüs ile mücadelede hijyen, izolasyon ve sosyal mesafenin korunması gerektiğini vurgulayan BEYPİLDER Başkanı Fehime Baylan, "Beyin pili ameliyatı ile eski yaşam ritmine kavuşmuş tüm parkinson hastaları adına sesleniyorum, lütfen evde kalalım. Ülkemizde yaklaşık 150 bin Parkinson hastası bulunuyor ve bu hastalar, tedavi olmak için bekliyor.Süre uzarsa büyük bir bölümü ya yatağa bağımlı yaşayacak ya da tedavileri aksadığı için yaşam kalitelerini kaybedecekler. El birliği ile bu mücadeleden galip çıkacağımız günler çok yakın.Yeter ki, bu zor süreçte üzerimize düşen görevi yerine getirelim ve evden çıkmayalım" dedi.

Parkinson hastalarının koronavirüse yakalanma riskinin diğer sağlıklı kişilerden yüksek olmadığını; ancak parkinson hastalığı genel olarak 65 yaş ve üzerindeki kişileri etkilediği için bu yaş grubu hastalarda artmış bir risk söz konusu olduğunu dile getiren uzmanlar, parkinson hastalarının da tüm diğer kişiler gibi hijyen kurallarına dikkat ederek, kalabalık ortamlardan uzak durarak bu hastalıktan korunabileceğine vurgu yapıyor.

Kaynak: İHA