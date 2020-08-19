Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi Yarı Finaline Hazır! Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında mucizevi bir geri dönüş gerçekleştiren ve uzatma anlarında Atalanta'yı mağlup eden Paris Saint Germain, Atletico Madrid'i eleyen Red Bull Leipzig ile yarı finalde karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında mucizevi bir geri dönüş gerçekleştiren ve uzatma anlarında Atalanta'yı mağlup eden Paris Saint Germain, Atletico Madrid'i eleyen Red Bull Leipzig ile yarı finalde karşılaşacak. Kaynak: Dugout