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Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi Yarı Finaline Hazır!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında mucizevi bir geri dönüş gerçekleştiren ve uzatma anlarında Atalanta'yı mağlup eden Paris Saint Germain, Atletico Madrid'i eleyen Red Bull Leipzig ile yarı finalde karşılaşacak.

19.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:37

Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında mucizevi bir geri dönüş gerçekleştiren ve uzatma anlarında Atalanta'yı mağlup eden Paris Saint Germain, Atletico Madrid'i eleyen Red Bull Leipzig ile yarı finalde karşılaşacak.

Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi Yarı Finaline Hazır!

Kaynak: Dugout

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