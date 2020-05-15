Paris Saint-Germain 2016 Sezonu Fransa Lig Kupası Finali'nde Lille'i Mağlup Ediyor 2016 sezonunda Paris Saint-Germain ve Lille arasında oynanan Fransa Lig Kupası Finali'nde Paris ekibi Javier Pastore ve Angel Di Maria'nın golleriyle Lille'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oluyor.

2016 sezonunda Paris Saint-Germain ve Lille arasında oynanan Fransa Lig Kupası Finali'nde Paris ekibi Javier Pastore ve Angel Di Maria'nın golleriyle Lille'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oluyor. Kaynak: Dugout