Paribu'nun iletişim ajansı Weber Shandwick oldu
Türkiye'de 1,5 milyon kullanıcısı ve 1 milyar doları aşan günlük işlem hacmi ile yüz binlerce kullanıcının kripto para dünyasına ilk adımını attığı kripto para işlem platformu Paribu iletişim çalışmaları için Weber Shandwick ile anlaştı.
Hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunmak üzere Yasin Oral tarafından 14 Şubat 2017'de işleme açılan Paribu'ya, Weber Shandwick, kurumsal iletişim, kriz iletişimi, lider iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve medya iletişimi çalışmalarında danışmanlık hizmeti verecek.
81 ülkedeki 129 ofisiyle dünyanın en büyük iletişim ajanslarından Weber Shandwick'in Türkiye ofisi; enerji, havacılık, lojistik, e-ticaret, elektronik, FMCG – Life Style, sosyal medya, kimya, gıda, finans, sağlık, turizm ve teknoloji alanında faaliyet gösteren yerel ve global ölçekli markalara 360 derece iletişim hizmeti sunuyor..