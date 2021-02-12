Paribu'nun iletişim ajansı Weber Shandwick oldu

Türkiye'de 1,5 milyon kullanıcısı ve 1 milyar doları aşan günlük işlem hacmi ile yüz binlerce kullanıcının kripto para dünyasına ilk adımını attığı kripto para işlem platformu Paribu iletişim çalışmaları için Weber Shandwick ile anlaştı.