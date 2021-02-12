Paribu'nun iletişim ajansı Weber Shandwick oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Paribu'nun iletişim ajansı Weber Shandwick oldu

12.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:58
Paribu'nun iletişim ajansı Weber Shandwick oldu

Türkiye'de 1,5 milyon kullanıcısı ve 1 milyar doları aşan günlük işlem hacmi ile yüz binlerce kullanıcının kripto para dünyasına ilk adımını attığı kripto para işlem platformu Paribu iletişim çalışmaları için Weber Shandwick ile anlaştı.

Hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunmak üzere Yasin Oral tarafından 14 Şubat 2017'de işleme açılan Paribu'ya, Weber Shandwick, kurumsal iletişim, kriz iletişimi, lider iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve medya iletişimi çalışmalarında danışmanlık hizmeti verecek.

81 ülkedeki 129 ofisiyle dünyanın en büyük iletişim ajanslarından Weber Shandwick'in Türkiye ofisi; enerji, havacılık, lojistik, e-ticaret, elektronik, FMCG – Life Style, sosyal medya, kimya, gıda, finans, sağlık, turizm ve teknoloji alanında faaliyet gösteren yerel ve global ölçekli markalara 360 derece iletişim hizmeti sunuyor..

Paribu'nun iletişim ajansı Weber Shandwick oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paribu'nun iletişim ajansı Weber Shandwick oldu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 11:58:25. #1.15#
title