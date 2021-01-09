Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Bankada parası olan veya parasını mevduat hesabına yatırıp kar elde etmeyi düşünenleri, sürekli değişen faiz oranları tedirgin ediyor. 2018 Ağustos ayı sonrasında hızla tırmanışa geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 Temmuz ayından itibaren TCMB'nin faiz indirimleriyle beraber düşüş trendine girdi. Salgın tedbirleri kapsamında başlatılan genişleyici politikalar yeni normale dönüşle beraber kademeli olarak sıkılaştırmanın ardından faizlerde de yukarı yönlü bir hareket oldu.

MERKEZ'İN FAİZ ARTIRIMI İLE MEVDUAT FAİZİ DE YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın faiz artışı mevduat faizlerine yansıdı. Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı ocak ayında yüzde 17'ye yaklaştı.

İşte banka banka yeni faiz oranları: