Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
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Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

09.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:44
Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükselmesi, mevduat hesaplarına da yansıdı. Bankalar yeni yılda faiz oranını yüzde 17'ye yükseltti. İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları.

Bankada parası olan veya parasını mevduat hesabına yatırıp kar elde etmeyi düşünenleri, sürekli değişen faiz oranları tedirgin ediyor. 2018 Ağustos ayı sonrasında hızla tırmanışa geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 Temmuz ayından itibaren TCMB'nin faiz indirimleriyle beraber düşüş trendine girdi. Salgın tedbirleri kapsamında başlatılan genişleyici politikalar yeni normale dönüşle beraber kademeli olarak sıkılaştırmanın ardından faizlerde de yukarı yönlü bir hareket oldu.

MERKEZ'İN FAİZ ARTIRIMI İLE MEVDUAT FAİZİ DE YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın faiz artışı mevduat faizlerine yansıdı. Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı ocak ayında yüzde 17'ye yaklaştı.

İşte banka banka yeni faiz oranları:

  • Alternatif Bank VOV mevduat hesabı 32 günlük vadeli ocak faiz oranı yüzde 17,75
  • CepteTeb marifetli 32 günlük vadeli mevduat hesabı ocak faiz oranı yüzde 17,50
  • CepteTeb 32 günlük vadeli mevduat hesabı ocak faiz oranı yüzde 15,00
  • Enpara 32 günlük vadeli mevduat hesabı ocak faiz oranı yüzde 14,50
  • Fibabanka 32 günlük vadeli mevduat hesabı ocak faiz oranı yüzde 18,00
  • Denizbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı ocak faiz oranı yüzde 17,50
  • Halkbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı ocak faiz oranı yüzde 16,00
  • HSBC 32 günlük vadeli mevduat hesabı ocak faiz oranı yüzde 15,00
  • ING Bank ( Turuncu Hesap) 32 günlük vadeli mevduat hesabı ocak faiz oranı yüzde 18,00
  • İş Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesabı ocak faiz oranı yüzde 10,90
  • Odeabank 32 günlük vadeli mevduat hesabı ocak faiz oranı yüzde 12,50
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