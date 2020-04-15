Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Beşiktaş'tan alacaklarını alamayan Loris Karius, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvurdu. Alman kaleci, kısa süre içinde Türkiye'den ayrılacak.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Beşiktaş yönetiminin, geçmiş dönemde yapılandırdığı ödemeleri ve mart, nisan, mayıs aylarında vereceği maaşları ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine, uzlaşmayı kabul etmedi.

KULÜPTEN AYRILMA İSTEĞİNİ FIFA'YA TAŞIDI, BEŞİKTAŞ KABUL ETTİ

Asist Analiz'in özel haberine göre Beşiktaş'tan maaşını alamayan Karius, sözleşmesinin tek taraflı feshi için konuyu FIFA'ya taşıdı. Alman kaleciye ödeme yapmayacaklarını belirten Beşiktaş yönetimi, file bekçilerinin bu teklifini kabul etti.

KARİUS YERİNE UTKU OYNAYACAK

Kısa sürede Türkiye'den ayrılması beklenen Karius'un, koronavirüs dolayısıyla ertelenen Süper Lig başlasa bile, Beşiktaş'ın kalesinde olmaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takımdan ayrılacak Karius yerine, kalede Utku Yuvakuran'a görev vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA 67 MAÇTA 95 GOL YEDİ

Normal şartlarda kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek 26 yaşındaki kalecinin, 7 milyon 250 bin Euro'luk opsiyonu bulunuyordu. Beşiktaş'ta geçirdiği 1.5 yılda; 67 maça çıkan Karius, bu müsabakalarda 95 gole engel olamadı. Siyah-beyazlılarda 6 bin 30 dakika görev alan Alman file bekçisi, 14 maçta kalesini gole kapatabildi.