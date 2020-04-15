SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor - Spor
Loris Karius, Beşiktaş, Türkiye, Spor

Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor

Beşiktaş'tan alacaklarını alamayan Loris Karius, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvurdu. Alman kaleci, kısa süre içinde Türkiye'den ayrılacak.

15.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:26
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Beşiktaş yönetiminin, geçmiş dönemde yapılandırdığı ödemeleri ve mart, nisan, mayıs aylarında vereceği maaşları ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine, uzlaşmayı kabul etmedi.

KULÜPTEN AYRILMA İSTEĞİNİ FIFA'YA TAŞIDI, BEŞİKTAŞ KABUL ETTİ

Asist Analiz'in özel haberine göre Beşiktaş'tan maaşını alamayan Karius, sözleşmesinin tek taraflı feshi için konuyu FIFA'ya taşıdı. Alman kaleciye ödeme yapmayacaklarını belirten Beşiktaş yönetimi, file bekçilerinin bu teklifini kabul etti.

Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor

KARİUS YERİNE UTKU OYNAYACAK

Kısa sürede Türkiye'den ayrılması beklenen Karius'un, koronavirüs dolayısıyla ertelenen Süper Lig başlasa bile, Beşiktaş'ın kalesinde olmaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takımdan ayrılacak Karius yerine, kalede Utku Yuvakuran'a görev vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA 67 MAÇTA 95 GOL YEDİ

Normal şartlarda kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek 26 yaşındaki kalecinin, 7 milyon 250 bin Euro'luk opsiyonu bulunuyordu. Beşiktaş'ta geçirdiği 1.5 yılda; 67 maça çıkan Karius, bu müsabakalarda 95 gole engel olamadı. Siyah-beyazlılarda 6 bin 30 dakika görev alan Alman file bekçisi, 14 maçta kalesini gole kapatabildi.

Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (1)
ASLI: YAKIŞIKLILIK DA BİR YERE KADAR YANİ ÇOK GOL YEDİ AMA PARASI YOK KALACAK YERE İHTİYACI VARSA EVİMDE UZUN SÜRE MİSAFİR EDE BİLİRİM.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Spor
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı Spor
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu Spor
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu
F.Bahçe'ye 20 milyonluk piyango! Transfer için İstanbul'a geliyorlar Spor
F.Bahçe'ye 20 milyonluk piyango! Transfer için İstanbul'a geliyorlar
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Spor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
35 gün önce maça gittikleri ülkede, korona yüzünden mahsur kaldılar Spor
35 gün önce maça gittikleri ülkede, korona yüzünden mahsur kaldılar
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Yolanthe, G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı
Yolanthe, G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Bursa'da belediye görevlisi, 'Batalla' yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Haydar Baş Mustafa Şentop Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Kutsi Halil Sezai Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Milli Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 18:29:57. #1.15#
title