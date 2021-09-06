Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı Ankara'ya geldi
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Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı Ankara'ya geldi

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Spor

Mehter takımının gösterisi Milli sporcuların gelişleri Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın konuşması Milli sporcularla röportaj Sporcuların havalimanından çıkışı Mehter takımının İstiklal Marşı'nı çalması...

Mehter takımının gösterisi

Milli sporcuların gelişleri

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın konuşması

Milli sporcularla röportaj

Sporcuların havalimanından çıkışı

Mehter takımının İstiklal Marşı'nı çalması

Toplu fotoğraf çekilmeleri ANKARA - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı ile antrenör ve yöneticilerden oluşan kafile Ankara'ya geldi.

Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı Ankara'ya geldi
Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı Ankara'ya geldi
Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı Ankara'ya geldi
Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı Ankara'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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