Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı Ankara'ya geldi
Mehter takımının gösterisi Milli sporcuların gelişleri Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın konuşması Milli sporcularla röportaj Sporcuların havalimanından çıkışı Mehter takımının İstiklal Marşı'nı çalması...
Mehter takımının gösterisi
Milli sporcuların gelişleri
Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın konuşması
Milli sporcularla röportaj
Sporcuların havalimanından çıkışı
Mehter takımının İstiklal Marşı'nı çalması
Toplu fotoğraf çekilmeleri ANKARA - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı ile antrenör ve yöneticilerden oluşan kafile Ankara'ya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci