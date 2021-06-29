Paralimpik milli yüzücü Koral Berkin Kutlu ile milli eskrimci Hakan Akkaya'dan olimpiyat kotası
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Paralimpik milli yüzücü Koral Berkin Kutlu ile milli eskrimci Hakan Akkaya'dan olimpiyat kotası

Paralimpik milli yüzücü Koral Berkin Kutlu ile milli eskrimci Hakan Akkaya'dan olimpiyat kotası
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Paralimpik milli yüzücü Koral Berkin Kutlu ile tekerlekli sandalye eskrim branşında Hakan Akkaya, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Paralimpik milli yüzücü Koral Berkin Kutlu ile tekerlekli sandalye eskrim branşında Hakan Akkaya, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç milli yüzücü Koral Berkin Kutlu ve milli eskrimci Hakan Akkaya, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, paralimpik oyunları tarihinde ilk kez tekerlekli sandalye eskrim branşında kota hakkı kazanmış oldu.

Milli sporcuların bu başarısıyla paralimpik oyunlarda kota sayısı yüzme branşında 5'e, toplamda ise 43'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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