SPOR Paralimpik madalyalı Abdullah ve Ali Öztürk'ten horon eşliğinde kutlama
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SPOR Paralimpik madalyalı Abdullah ve Ali Öztürk'ten horon eşliğinde kutlama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Paralimpik madalyalı Abdullah ve Ali Öztürk'ten horon eşliğinde kutlamaVIDEO YOKANKARA,(DHA)- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde madalya kazanan Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler, başarılarını horon eşliğinde kutladı.

Paralimpik madalyalı Abdullah ve Ali Öztürk'ten horon eşliğinde kutlama

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ANKARA,(DHA)- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde madalya kazanan Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler, başarılarını horon eşliğinde kutladı.

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Trabzonlu Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler, Türkiye'ye 1 altın ve 1 bronz madalya kazandırdı. Abdullah, tek erkeklerde (Sınıf 4) finalinde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi olurken, Ali Öztürk de tek erkeklerde (Sınıf 5) bronz madalya sevinci yaşamıştı. Bu başarıları Türkiye'ye kazandıran Abdullah ve Ali Öztürk, horon eşliğinde madalyalarını kutladı.

SPOR Paralimpik madalyalı Abdullah ve Ali Öztürk'ten horon eşliğinde kutlama
SPOR Paralimpik madalyalı Abdullah ve Ali Öztürk'ten horon eşliğinde kutlama
SPOR Paralimpik madalyalı Abdullah ve Ali Öztürk'ten horon eşliğinde kutlama
SPOR Paralimpik madalyalı Abdullah ve Ali Öztürk'ten horon eşliğinde kutlama
SPOR Paralimpik madalyalı Abdullah ve Ali Öztürk'ten horon eşliğinde kutlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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