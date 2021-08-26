Para Tekvando Milli Takımı dualarla uğurlandı
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Para Tekvando Milli Takımı dualarla uğurlandı

Para Tekvando Milli Takımı dualarla uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan Para Tekvando Milli Takımı, kamp yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Tokyo'ya dualarla uğurlandı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan Para Tekvando Milli Takımı, kamp yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Tokyo'ya dualarla uğurlandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'e kadar devam edecek 2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan Para Tekvando Milli Takımı, Tokyo'ya doğru yola çıkmak üzere Kuşadası'ndan ayrıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket eden kafilede milli sporcular Fatih Çelik, Mehmet Vasıf Yakut, Mahmut Boztepe, Gamze Gürdal, Meryem Betül Çavdar ile Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız yer aldı. Kafileyi kaldıkları otelden Tokyo'ya Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Aydın Efeler Gençlik Kampı'nda kurs gören öğrenciler ellerinde Türk bayrakları tutarak uğurladı. Uğurlama töreninde Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından dualar okundu. Para Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü İlhan Aşkın, Tokyo'dan madalyalar ile dönmek istediklerini belirterek, "Dünyada 174 ülke içerisinde Japonya'ya tam kota ile giden tek ülkeyiz. Hedefimiz Türkiye'ye en az 3-4 altın madalya kazandırmak" dedi.

- Kuşadası

Para Tekvando Milli Takımı dualarla uğurlandı
Para Tekvando Milli Takımı dualarla uğurlandı
Para Tekvando Milli Takımı dualarla uğurlandı
Para Tekvando Milli Takımı dualarla uğurlandı
Para Tekvando Milli Takımı dualarla uğurlandı
Para Tekvando Milli Takımı dualarla uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer

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