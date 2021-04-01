Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor
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Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor

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İngiltere'de Charlton Athletic'in kadın futbol takımından uyuşturucu ve alkol kullandığı için sözleşmesi tek taraflı feshedilen Madelene Wright, futbola geri dönüyor. Aralık ayından beri futbol oynamayan Wright, 33 sterlin karşılığında cinsel içerikli fotoğraf ile videolarını satmaya başlamıştı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan kadın futbolcu, "Yeniden antrenmanlara başlıyorum. Gerginim ama kramponlarımı tekrar giyeceğim için heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Charlton Athletic'in kadın futbol takımından olaylı bir şekilde gönderilen Madelene Wright sahalara geri dönüyor.

"FOTOĞRAF VE VİDEOLARINI SATIYORDU"

22 yaşındaki futbolcu, katıldığı bir partide uyuşturucu kullanıp, içki içerken, araç sürdüğü görüntülerinin ortaya çıkması sonucunda Charlton Athletic takımından kovulmuştu. Dubai'ye yerleşen ve 33 sterlin karşılığında cinsel içerikli fotoğraf ile videolarını satıyordu.

Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor

"HEYECAN DUYUYORUM"

Wright, Instagram'dan yaptığı paylaşımda futbola geri döneceğinin sinyallerini verirken, "Yeniden antrenmanlara başlıyorum. Gerginim ama kramponlarımı tekrar giyeceğim için heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor

HANGİ KULÜPTE FORMA GİYECEĞİ BİLİNMİYOR

Aralık ayından beri futbol oynamayan Wright'ın hangi kulüpte forma giyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor
Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor

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