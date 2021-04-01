Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor

İngiltere'de Charlton Athletic'in kadın futbol takımından uyuşturucu ve alkol kullandığı için sözleşmesi tek taraflı feshedilen Madelene Wright, futbola geri dönüyor. Aralık ayından beri futbol oynamayan Wright, 33 sterlin karşılığında cinsel içerikli fotoğraf ile videolarını satmaya başlamıştı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan kadın futbolcu, "Yeniden antrenmanlara başlıyorum. Gerginim ama kramponlarımı tekrar giyeceğim için heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.