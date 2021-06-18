Para Halter Dünya Kupası'nın son ayağı Dubai'de düzenlenecek
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Para Halter Dünya Kupası'nın son ayağı Dubai'de düzenlenecek

Para Halter Dünya Kupası'nın son ayağı Dubai'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Para Halter Dünya Kupası'nın son ayağı yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlayacak.

Para Halter Dünya Kupası'nın son ayağı yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren Para Halter Dünya Kupası'nda son ayak, 19-24 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Kupada, Türkiye adına 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar ve 73 kiloda Sibel Çam yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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