Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi
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Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi

30.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:12

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de santrfor oyuncusu Papiss Cisse'nin eşi Awa Diallo, maç sonunda bir paylaşım yaptı ve teknik direktör Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Kadıköy'de rakibine karşı 15 yıllık yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri tartışma konusu oldu.

45 yaşındaki teknik adama bir eleştiri de Papiss Cisse'nin eşi Diallo Cisse'den geldi. Eşinin ilk yarıda gol atmasına rağmen ikinci yarıda oyundan çıkarılmasını eleştiren Diallo, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

"BİRİSİ BANA BUNU AÇIKLAYABİLİR Mİ?"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Diallo Cisse, "İlk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi
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