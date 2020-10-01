Papiss Cisse, Fenerbahçe'de
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Papiss Cisse, Fenerbahçe'de

01.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:58
Papiss Cisse, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Senegalli santrfor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Senegalli santrfor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'da paylaşılan videoda Gülen Gözler filminden bir sahneye yer verdi. Videoda, Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakterinin uçakla duvarı yıkarak evin içine girmesi yer alırken, montajla Vecihi'nin yüzüne Cisse'nin yüzünün eklendiği görüldü.

Video, "Ailemize hoş geldin." notuyla paylaşıldı.

Kariyerinde Fransa'nın Metz, Almanya'nın Freiburg, İngiltere'nin Newcastle United takımlarında forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Cisse, Süper Lig'de 2 sezonda 58 müsabakada 38 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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