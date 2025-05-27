Papara kapandı mı? Papara şu an çalışıyor mu? SON DAKİKA

Son dönemde adı yasa dışı bahis soruşturmasıyla anılan elektronik ödeme platformu Papara, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların ardından, "Papara kapatıldı mı?", "Papara neden çalışmıyor?" gibi sorular kullanıcıların gündemine oturdu.Peki, Papara kapandı mı? Papara şu an çalışıyor mu, son durum ne? İşte, merak edilen detaylar…

PAPARA KAPANDI MI? (SON DAKİKA)

Popüler elektronik para ve ödeme sistemleri platformu Papara, hakkında başlatılan yasa dışı bahis soruşturması sonrası yeniden kamuoyunun odağına yerleşti. Soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialar, platformun geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Papara kapandı mı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis işlemleriyle ilişkilendirildiği yönünde delillere ulaşıldığı belirtildi. Bu gelişmeler doğrultusunda, Papara'nın da aralarında bulunduğu toplam sekiz şirkete kayyum atandı ve şirketlerin mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı.

Şu ana kadar Papara'nın faaliyet izninin iptal edildiğine ya da tamamen kapatıldığına dair resmî bir açıklama yapılmış değil. Ancak yürütülen soruşturmalar, şirketin yakın takibe alındığını ve kapsamlı bir denetim sürecinin başladığını ortaya koyuyor.

Papara şu an çalışıyor mu

Papara'nın lisansının devam edip etmeyeceği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer ilgili otoriteler tarafından sürdürülen detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Dijital finans sektörünün önde gelen aktörlerinden biri olan Papara'nın akıbeti, bu sürecin sonucuna göre belirlenecek.