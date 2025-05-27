Papara'ya yönelik yasa dışı bahis operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu gözaltıların sayısı 14'e yükseldi. 10 adet şirkete kayyum atanan operasyonda şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Peki, Papara hesabı nasıl kapatılır? Papara hesabımı nasıl kapatırım?

PAPARA'YA YASA DIŞI BAHİS OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 14 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Papara sistemlerinde 'Yasa Dışı Bahis' amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.

PAPARA HESABI NASIL KAPATILIR?

Hesabını Papara uygulaması veya Papara web sitesi üzerinden Hesabım > Ayarlar > Hesabı Kapat adımlarını takip ederek kapatabilirsin. Ayrıca Papara hesabına kayıtlı cep telefonundan kullanıcı destek merkezini arayarak hesabının kapatılmasını talep edebilirsiiz