Papara hesabına, banka hesaplarından veya diğer Papara kullanıcılarından gelen para limiti de hesap türüne göre farklılık gösterir. Peki, Papara günlük para çekme limiti ne kadar?

PARA ÇEKME VE PARA TRANSFERİ LİMİTLERİ

Papara hesabına para yatırma limitleri dışında, para çekme ve para transferi işlemleri için de hesap türüne göre farklı limitler bulunuyor.

ATM'den Papara Card ile para çekme: Bu işlemi sadece Doğrulanmış Hesap sahibi kullanıcılar yapabilir. Limit ise günde 25.000 TL ayda da 100.000 TL'dir.

Para transferi: Doğrulanmamış Hesaplar para transferi işlemi gerçekleştiremez. Para transferi işlemleri için kendine ait banka hesabından Papara hesabına para yatırmış olman gerekir. Eğer 18 yaşının altında bir Doğrulanmış Hesap sahibiysen, para gönderme limitin ayda en fazla 2.750 TL'dir.

IBAN'a para transferi: Papara hesabından başkasının IBAN'ına sadece Doğrulanmış Hesaplar para transferi yapabilir. Papara hesabından ayda en fazla 150 adet para transferi yapabilme hakkın vardır. IBAN'a para gönderme limitin ise günlük en fazla 100.000 TL'dir.

PAPARA GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR?

Sözleşmeli hesaplar için ATM'den para çekme limiti günlük ₺20.000 / aylık ₺50.000 tutarındadır.

TMSF DÖNEMİNDE PARA ÇEKME LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

Yasa dışı bahis operasyonunun düzenlendiği Papara'ya kayyum atandı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Hesaplar güvence altında. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak." ifadelerine yer verdi.

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