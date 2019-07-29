Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolin pulu ne işe yarar?

İstanbul Havalimanı'nda 1 ton 217 kilogram nesli tükenmekte olan Pangolin pulu bulundu. İşlem görmüş kemik olduğu söylenen maddenin operasyon sonucunda, koruma altında olduğu bilinen Pangolin hayvanına ait olduğu tespit edildi. Pangolin nerede yaşar? Pangolin nedir? İşte detaylar…

PANGOLİN NEDİR?

Pangolin, çoğunlukla uzak doğuda görülen pullu memeli bir hayvandır. Genellikle geceleri görülen bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar. Pangolinler"canlı çam kozalakları" olarak adlandırılırlar. Pangolin, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşuyor.

PANGOLİN ÖZELLİKLERİ

Pangolin'in 300 cm uzunluğunda yapışkan dokulu dili bulunur. Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitlerinin zarar vermesini ise midesinin kalın kaslı çeperi sayesinde engeller.

PANGOLİNLER NEREDE YAŞAR?

Bu sıra dışı canlılar, Asya ve Afrika'da yaşan toplamda 8 türü bulunuyor. Ayrıca birkaç pangolin türünün de nesli tükeniyor. Bu tatlı canlıların boyları 30-100 cm arasında değişiyor. Vücutlarını kaplayan ilginç pullar karetinden oluşuyor.

Nesli tükenmekte olan canlılar, kendilerini korumak için top haline geldikleri anda yakalanıp poşetlere koyuluyorlar ve vakumlanarak öldürülüyorlar.

PANGOLİN PULU NE İŞE YARAR?

Pullar, geleneksel Çin tıbbında kanser tedavisi gibi önemli hastalıklarda kullanılıyor. Çin'de her yıl tonlarca Pangolin pulu ele geçiriliyor.