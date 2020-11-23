Pandemiyi fırsata çevirdiler, satışları ikiye katlandı
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Pandemiyi fırsata çevirdiler, satışları ikiye katlandı

23.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:52
Pandemiyi fırsata çevirdiler, satışları ikiye katlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 20 yıldır tarım aletleri üreten firma, korona virüs salgınını fırsata çevirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 20 yıldır tarım aletleri üreten firma, korona virüs salgınını fırsata çevirdi. Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle birçok fabrikalarını kapatırken, ilçedeki firma ürettiği makinelerin satışı ve bakımıyla faaliyetlerini adeta ikiye katladı.

Dünya Covid-19 ile mücadele ederken de çalışmalarını devam ettiren firma, kriz döneminde de aldığı önlemlerle çalışmalarına aralıksız devam etti. 2001 yılından beri Türkiye'nin birçok iline binlerce tarım aletlerini imal ederek pazarlayan firma; Türkiye ve dünya COVİD-19 ile mücadele ederken de çalışmalarını devam ettirdi. Pandemi sürecindeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fabrika Müdürü Serkan Şen, kriz döneminin başında 32 işçinin çalıştığı fabrikalarını 1 ay kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Daha sonraki süreçte artan yoğun siparişlerden dolayı üretime tekrar başladıklarını ve yarı yarıya büyüdüklerini belirten Şen, "İşlerimizle alakalı herhangi bir etkilenme olmadı. Aksine yüzde 40 yüzde 50 bir artış oldu. Yurt içi satışımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Pandeminin ilk ayında çalışanlarımızı bir ay izine çıkartarak fabrikamızı üretime kapattık. 32 işçimi daha sonra artan yoğun talepler karşısında seri üretime geçtik. Pandemi nedeniyle birçok vatandaşımız köylerine çekilip kendilerini tarıma dayalı yaşama verdikleri için normalde ayda 70 römork üretirken bu süreçte bir ayda ortalama 150 römork üretmeye başladık. Kastamonu, Giresun, Samsun, Bartın, Trabzon, Karaman, Düzce, Sakarya, Karabük ve Ordu gibi illere pat pat ve römork imalatı yaptık. Pandemi süreci birçok sektör için kriz olurken bizim için bir fırsat dönemi olsun. İlçe ekonomimize katkı sağlamak ve bölgeye daha fazla hizmet vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Pandemiyi fırsata çevirdiler, satışları ikiye katlandı
Pandemiyi fırsata çevirdiler, satışları ikiye katlandı
Pandemiyi fırsata çevirdiler, satışları ikiye katlandı
Pandemiyi fırsata çevirdiler, satışları ikiye katlandı
Pandemiyi fırsata çevirdiler, satışları ikiye katlandı
Pandemiyi fırsata çevirdiler, satışları ikiye katlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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