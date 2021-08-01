Pandeminin yaralarını saracak yapılandırma ihracatçılara anlatılacak
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Pandeminin yaralarını saracak yapılandırma ihracatçılara anlatılacak

Pandeminin yaralarını saracak yapılandırma ihracatçılara anlatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi sürecinde iş dünyasının aksayan vergi, SGK ve belediye borçları öncelikli olmak üzere kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına olanak tanıyan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile ilgili Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) "Bilgilendirme...

Pandemi sürecinde iş dünyasının aksayan vergi, SGK ve belediye borçları öncelikli olmak üzere kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına olanak tanıyan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile ilgili Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) "Bilgilendirme Toplantısı" düzenleniyor.

4 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da webinar şeklinde çevrimiçi Ege İhracatçı Birlikleri ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ortaklığında düzenlenecek toplantının moderatörlüğünü Türk Eximbank Geçmiş Dönem Genel Müdürü ve Ege İhracatçı Birlikleri Mali Danışmanı Adnan Yıldırım yapacak. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, İzmir Sektörel Denetim Daire Başkanı Mesut Ardan açılış konuşmalarını yapacak. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Ferhat Tayfun Zorlu, İzmir Sektörel Denetim Daire Başkan Yardımcısı Murat Çiftçi ve İzmir Vergi Dairesi Geçmiş Dönem Başkanı ve Ege İhracatçı Birlikleri Danışmanı Mustafa Bulut, 7326 sayılı kanunun iş dünyasına getirdiği avantajlar hakkında bilgi verecek. Yapılandırma kanunlarına ilkesel olarak taraftar olmadıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi döneminde yaşanan ekonomik daralmadan çok sayıda firmanın etkilendiğini, bu nedenle yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu, 31 Ağustos tarihine kadar yapılandırmadan yararlanmak isteyen firmaların söz konusu toplantıya katılarak detaylı bilgi sahibi olabileceklerini dile getirdi. - İZMİR

Pandeminin yaralarını saracak yapılandırma ihracatçılara anlatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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