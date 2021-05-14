Pandemiden önce bayramda canlanan ikinci el araç piyasası bu yıl durdu
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Pandemiden önce bayramda canlanan ikinci el araç piyasası bu yıl durdu

İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Haberler | Ekonomi

Pandemiden önce bayramda canlanan ikinci el araç piyasası bu yıl durdu Kayseri'de pandemi öncesinde galericilerin umudu olan bayram öncesi ikinci el araç satışları, bayramın tam kapanmaya denk gelmesiyle birlikte durdu.

Pandemiden önce bayramda canlanan ikinci el araç piyasası bu yıl durdu

KAYSERİ - Kayseri'de pandemi öncesinde galericilerin umudu olan bayram öncesi ikinci el araç satışları, bayramın tam kapanmaya denk gelmesiyle birlikte durdu. Galerici Ahmet Yurtlu, "Tam kapanmanın verdiği ciddi bir azalma var ve satışlar durma noktasında" dedi.

Pandemi öncesinde bayrama araçsız girmek istemeyen vatandaşların talep gösterdiği ikinci el araçlar, bu sene galericilerden çıkamadı. Tam kapanmanın bayrama denk geldiği bugünlerde, ikinci el araçlarda olan ilgi azalırken, galericiler de bu durumdan dert yandı.

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç satışlarının beklentilerinin altında kaldığını söyleyerek, "Bu sene itibariyle tam kapanma olunca bizim de beklentilerimizin tam altında bir ticaret şekli var. Şu anda bazı tezatlar da var. Bankanın, noterin ve maliyenin açık olup da araç satışının olmaması tam kapanma diyeceğimiz bir durumu getirmedi. Otomotiv sektöründe bu kapanmadan dolayı bayramdan önce yapacağımız işlerde sekteye uğradı. Şu anda da işler 'stop' etti aşamasındayız. Bundan sonrasında belki bu birikmenin getireceği bir patlama olacak. Zaten biz bayram sonrasında fiyatlarda bir artış ön görüyorduk. Çünkü gerçekten son 7 aydır fiyatlar geçen senenin artışına bakarak yüzde 30'lara yakın bir geri çekilme oldu. Biz bayramdan sonra bunun biraz daha fiyatlara ve ticarete de yansıyacağını düşünüyoruz. Şimdi ulusal manada çip sorunu da çıkınca üretimde de tedarik sorunlarını yaşıyoruz. Bundan dolayı bayram sonrasında bir artış olacaktır. Şu an için tam kapanmanın verdiği ciddi bir azalma var ve satışlar durma noktasında" ifadelerini kullandı.

Pandemiden önce bayramda canlanan ikinci el araç piyasası bu yıl durdu
Pandemiden önce bayramda canlanan ikinci el araç piyasası bu yıl durdu
Pandemiden önce bayramda canlanan ikinci el araç piyasası bu yıl durdu
Pandemiden önce bayramda canlanan ikinci el araç piyasası bu yıl durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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