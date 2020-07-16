Pandemide en çok perakende ticaret firması kuruldu İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasındaki yaklaşık 3.5 aylık dönemde en fazla sayıda firmanın kurulduğu üç sektör, 957 firma ile "perakende ticaret", 658 firma ile "konut inşaatı" ve 522 firma ile "bilgi teknolojileri" oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasındaki yaklaşık 3.5 aylık dönemde en fazla sayıda firmanın kurulduğu üç sektör, 957 firma ile "perakende ticaret", 658 firma ile "konut inşaatı" ve 522 firma ile "bilgi teknolojileri" oldu.

İTO, Covid-19 pandemisinin etkili olduğu 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasında kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni firma kayıtlarının İTO'daki meslek gruplarına dağılımının, girişimcilerin ve dolayısıyla pandemide tüketicilerin talep ettiği ürün ve hizmetlere de işaret ettiğini belirtti ve ekledi: "İTO'da bu yıl 1 Nisan ile 12 Temmuz arasında kurulan firmaların sektörlerine baktığımızda, 2019'da ikinci sırada olan perakende ticaretin bu yıl ilk sıraya çıktığını görüyoruz. "Bu dönemde bilgi teknolojileri sektörü 6'ncı sıradan 3'üncü sıraya yükseldi. "Yeni kurulan firma sayısında geçen yıl 17'nci sırada bulunan ilaç ve tıbbi cihaz sektörü de bu yıl 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 9'uncu oldu. "Bu sonuçlarla İstanbul iş dünyası şu ana kadar trendi bu sektörlerde gördü diyebiliriz."

Yapılan açıklamada, Oda üyesi firmaların 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 537 bine yakın dış ticaret belgesi, 1,325 kapasite raporu ve 99 bine yakın online faaliyet belgesi talebi ilettiği belirtildi. (Tablo)

Kaynak: DHA