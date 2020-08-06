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Pandemi sürecinde ilk Yeşil Bono ihracı Akbank'tan

Akbank, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından sonra Türk bankacılık sektörünün 4 yıl 110 gün vadeli 50 milyon doları tutarındaki ilk Yeşil Bono ihracını gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde ilk Yeşil Bono ihracı Akbank'tan
06.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:36

Akbank, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından sonra Türk bankacılık sektörünün 4 yıl 110 gün vadeli 50 milyon doları tutarındaki ilk Yeşil Bono ihracını gerçekleştirdi.

Akbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, işlemin pandemi sürecinin başlamasından sonra Türk bankacılık sektörünün ilk Yeşil Bono (Green Bond) ihracı olduğunu belirtti.

Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Pandemi ile ilgili yaşanan gelişmeler, sürdürülebilirlik konusunun tüm insanlık için önemini bir kez daha ortaya koydu. Gelinen noktada geleceğe daha yaşanabilir, eşit ve refah dolu bir dünya bırakmak istiyorsak tüm paydaşlar olarak güç birliğiyle vakit kaybetmeden aksiyon almamız şart. Akbank olarak biliyoruz ki bir banka olarak toplumumuza ve insanlığa olan sorumluluğumuz sağladığımız finansman kaynaklarının ve bilançomuzun çok ötesinde. Bu sebeple biz de yıllardır sürdürülebilirlik konusunda sektörümüze öncülük eden projelere imza atıyoruz. Hem bankamızda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla hem de paydaşlarımızın sürdürülebilirlik konusunda daha etkin inisiyatifler almalarını teşvik ederek sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı ileriye taşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 4 yıl 110 gün vadeli, 50 milyon dolar tutarındaki Yeşil Bono ihracı da sürdürülebilirlik alanındaki bu adımlarımızdan bir diğerini temsil ediyor. Uluslararası Sermaye Piyasaları Kuruluşu (ICMA)-Yeşil Bono prensipleriyle uyumlu ihracımızla sağladığımız finansmanı, iklim değişikliği ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden biri olan yenilenebilir enerji projelerine destek vermek için kullandıracağız. Bu finansman, ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişine de destek verecek. Ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz."

"Yeşil Bono ihracıyla yurt dışı borçlanma araçlarımıza bir yenisini ekledik"

Türkiye ekonomisine daha uzun vadeli, uygun şartlarda ve sürdürülebilir kaynak sağlamanın Akbank'ın yurt dışı borçlanma işlemlerinde önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Binbaşgil, "Gerçekleştirdiğimiz Yeşil Bono ihracıyla yurt dışı borçlanma araçlarımıza bir yenisini ekledik. Bu işlemle yatırımcı tabanımızı ve borçlanma ürün portföyümüzü daha da genişlettik. Sürdürülebilir finansman dendiğinde kümülatif büyüklüğü yaklaşık 1,2 trilyonu doları bulan uluslararası bir pazardan bahsediliyor. Yeşil Bono'lar söz konusu bu pazarın yaklaşık 900 milyar dolarını oluşturuyor. 2018'den bu yana da sürdürülebilir borçlanma araçları yıllık ihraçları 200 milyar doların üstünde seyretmekte. Sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerini önceliklendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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