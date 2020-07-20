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Pandemi sonrası şirket app'lerinde artış yaşandı

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi sonrası, kurumların uzaktan çalışmaya başlaması ile birlikte online iletişim faaliyetlerinde artış gözlemlendi.

Pandemi sonrası şirket app'lerinde artış yaşandı
20.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:15

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi sonrası, kurumların uzaktan çalışmaya başlaması ile birlikte online iletişim faaliyetlerinde artış gözlemlendi. Birçok şirket, çalışmalarını uzaktan yürütürken kurum içi iletişimi devam ettirmek adına telefonlara indirilen özel aplikasyonlara yöneliyor.

Küreselleşme, teknolojiden yararlanılarak bilgiye hızlı bir şekilde ulaşılması, iletişimin medya aracılığıyla kitlesel olarak yaygınlaşması, işletme içi iletişim sistem ve yöntemlerinin gelişimi, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması iletişimde değişime neden olduğu belirtiliyor. Günümüzde kurumların, dinamik dünya düzeni içinde, zaman baskısı ve coğrafi uzaklıklar gibi nedenlerle geleneksel iletişim yöntemleriyle iş yürütmeleri imkansız hale gelmeye başladığı kaydediliyor. Kurumlar yeni iletişim araçları sayesinde iç ve dış tüm paydaşlarla, diğer iş ortaklarıyla belge akışını sağlayacak, haber, bilgi, kurumsal kimlik ve kültürünü paylaşarak, geri bildirimi çok daha hızlı aldıkları, bu nedenle eski iletişim teknikleri yerini yeni iletişim teknolojilerine bıraktığı belirtiliyor.

"Korona ile birlikte başlayan karantinalar uygulamalarda talep patlamasına sebep oldu"

Yeni oluşan düzen içerisinde, değişiklikleri entegre etme konusunda piyasadaki önemli uygulamalardan CSM İntranet'in üreticilerinden GAFA MEDYA Pazarlama uzmanı Burak Akay, salgın sonrası taleplere yetişmekte zorlandıkların ifade etti.

Akay, "Biz bu uygulamayı 5 yıl önce geliştirdik. İlk zamanlar ilgi yoğun değildi ama korona ile birlikte başlayan karantinalar uygulamalarda talep patlamasına sebep oldu. Çünkü, bu tarz uygulamalar bütün beyaz yakalılar uzaktan çalışmaya başladığında şirket ile bağlarının canlı kalmasını sağlıyor. Çalışanlar şirketlerinin yaşadığı son gelişmelerden haberdar olurken, izin formu, maaş bordrosu gibi İK'yı ilgilendiren konularda da işyerine gitmek zorunda kalmıyor." dedi.

"Maliyet ve zaman kaybını önlüyoruz"

CSM İntranet uygulaması sayesinde bildirim ve online iş takibi gibi daha birçok şirket içi işleyişi cep telefonundan kolaylıkla yapabildiklerini belirten Akay, "Artık teknoloji çok gelişti. Her sabah fiziki toplantı yapıp iş takip etmek, duvarlara ilan asıp personeli bilgilendirmek yok. Bunlar hem maliyetli hem de zaman kaybı oluşturan uygulamalar. Biz bütün iç işleyişi cebe getiriyoruz. Geliştirdiğimiz program sayesinde zaman kaybının yanı sıra maliyetleri de aşağıya çekiyoruz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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