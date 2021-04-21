Pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020'de görev verilen tek Türk hakem Cüneyt Çakır oldu
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Pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020'de görev verilen tek Türk hakem Cüneyt Çakır oldu

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UEFA Hakem Komitesi, UEFA EURO 2020'de 51 maçın sorumluluğunu üstlenecek 18 hakem ve onların yardımcılığını yapacak hakemleri açıkladı. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacağı belirtildi. Cüneyt Çakır, EURO 2020'de Türkiye'den görev yapacak tek Türk hakem oldu.

UEFA, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden bir yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınan turnuvada düdük çalacak hakemlerin listesini açıkladı. Müsabakalarda görevlendirilen 18 hakem arasında, 2012 ve 2016'daki şampiyonalarda da maç yöneten Cüneyt Çakır da yer aldı.

FİNAL DENEYİMİ FAZLA

44 yaşındaki Çakır'ın daha önce yönettiği önemli maçlar arasında 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2014 ve 2018'deki FIFA Dünya Kupası yarı finalleri, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finali ve 2012 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali bulunuyor.

EĞİTİMLER İSTANBUL'DA

EURO 2020 hakemlerinin hazırlıkları, 10-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek kampla başlayacak. İstanbul ayrıca 7 Haziran'dan itibaren çeyrek finaller tamamlanıncaya kadar hakemlerin ana kamp merkezi olacak.

Pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020'de görev verilen tek Türk hakem Cüneyt Çakır oldu
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de düdük çalacak
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de düdük çalacak
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