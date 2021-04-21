Pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020'de görev verilen tek Türk hakem Cüneyt Çakır oldu

UEFA Hakem Komitesi, UEFA EURO 2020'de 51 maçın sorumluluğunu üstlenecek 18 hakem ve onların yardımcılığını yapacak hakemleri açıkladı. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacağı belirtildi. Cüneyt Çakır, EURO 2020'de Türkiye'den görev yapacak tek Türk hakem oldu.