Pandemi, moda endüstrisini nasıl şekillendirecek?

Les Benjamins markasının yaratıcısı Bünyamin Aydın'la konuştuk: Markası Les Benjamins kısa zamanda bir dünya markası olmayı nasıl başardı?

Les Benjamins markasının yaratıcısı Bünyamin Aydın'la konuştuk: Markası Les Benjamins kısa zamanda bir dünya markası olmayı nasıl başardı? Pandemi, moda endüstrisini nasıl şekillendirecek? Z kuşağının zevkleri, tüketim alışkanlıkları nasıl? Aydın'ın yakın dönemdeki işbirlikleri ne? Karantina günlerini nasıl geçiriyor, şirketini nasıl yönetiyor?