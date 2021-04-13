Pandemi döneminin ilk yüz yüze satranç turnuvası Söke'de
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Pandemi döneminin ilk yüz yüze satranç turnuvası Söke'de

İhlas Haber Ajansı / LEVENT TUNCER - Haberler | Spor

Pandemi döneminin ilk yüz yüze satranç turnuvası Söke'de Pandemi döneminde gerçekleşen ilk yüz yüze satranç turnuvası Aydın'ın Söke ilçesinde başladı.

Pandemi döneminin ilk yüz yüze satranç turnuvası Söke'de

AYDIN - Pandemi döneminde gerçekleşen ilk yüz yüze satranç turnuvası Aydın'ın Söke ilçesinde başladı.

Söke Remzi Zeytinoğlu Gençlik ve Spor Derneği tarafından yürütülmekte olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri 2020-1 Destek Programı, "Her Yerde Her Yaşta Satranç" projesi, kapsamında; "Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası" başladı.

13-16 Nisan 2021 tarihleri arasında Söke Öğretmenevinde gerçekleşen turnuva açık kategori, 8 yaş ve altı, 10 yaş ile altı ile 12 yaş ve altı kategorilerinde yapılacak. Aydın'ın ilçelerinden katılım olan turnuvanın Kocaeli'den gelerek turnuvaya katılan bir sporcusu bulunuyor.

Pandemi kural ve tedbirleri içerisinde gerçekleşen turnuvada her kategoride 32 sporcu kısıtlaması olduğu ifade edildi.

Proje direktörü ve Söke Satranç İlçe Temsilcisi Levent Yıldız turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada sporculara başarılar dilerken; "Her Yerde Her Yaşta Satranç projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Destek programı tarafından kabul gördü. Söke'de geleneksel hale gelen Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası'nı bu yıl bu proje kapsamında düzenliyoruz. Geçmiş yıllarda daha görkemli ve katılım sayısının daha yüksek olduğu turnuvalar düzenliyorduk. Sayımız pandemi döneminde sınırlandırıldı. Kategorileri bir arada değil, ayrı günlerde yapacağız. Bu turnuva ile bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Bu turnuva pandemi döneminde Türkiye Satranç Federasyonu'na bağlı olarak yüz yüze gerçekleştirilen ilk yüz yüze turnuva. Katılan herkese teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Pandemi döneminin ilk yüz yüze satranç turnuvası Söke'de
Pandemi döneminin ilk yüz yüze satranç turnuvası Söke'de
Pandemi döneminin ilk yüz yüze satranç turnuvası Söke'de
Pandemi döneminin ilk yüz yüze satranç turnuvası Söke'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LEVENT TUNCER

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