Panathinaikos - Maccabi Playtika THY Euroleague maçı yok mu, ertelendi mi, neden ertelendi? 14 Ocak Panathinaikos - Maccabi Playtika maçı neden yok?
Yeni yılda THY Euroleague mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. Normalde bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi de Panathinaikos - Maccabi Playtika maçı oldu. Fakat Panathinaikos - Maccabi Playtika maçı yapılan açıklama ile ertelenme kararı alındı. Peki, Panathinaikos - Maccabi Playtika THY Euroleague maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Panathinaikos - Maccabi Playtika basketbol maçı yok mu, neden yok? İşte detaylar...
Thy Euroleague basketbol maçları ertelendi mi? THY Euroleague maçları neden ertelendi? Panathinaikos - Maccabi Playtika THY Euroleague maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Panathinaikos - Maccabi Playtika basketbol maçı yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...
Bugün oynanacak olan bazı THY Euroleague maçları koronavirüs vakalarının artması nedeniyle sonraki tarihlere ertelenmiştir.
Panathinaikos - Maccabi Playtika THY Euroleague basketbol maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Maç ilerleyen tarihlerde oynanacaktır. Maç normalde bugün 14 Ocak Salı saat 22:00 'da başlayacaktı.
ALBA Berlin-Panathinaikos
Anadolu Efes-FC Bayern Münih
Zalgiris Kaunas-Olympiakos
Real Madrid-UNICS Kazan
Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria
ASVEL-Monaco
Kızılyıldız-Fenerbahçe
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