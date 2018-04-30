Pamukta Desteklemeler Deva Ediyor

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, yaptığı açıklamada pamukta mazot, gübre ve prim desteklemelerinde her yıl artış yapıldığına dikkat çekildi.

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, pamukta ödenen desteklemelerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızca 2001 yılından 2016 yılına kadar pamuk üretimine yapılan destekleme ve prim ödemeleri aralıksız her yıl devam etmiştir. Bunun yanı sıra mazot-gübre desteği ve pamuk primi ödemesi de düzenli olarak yapılmıştır. 2016 yılından itibaren "Havza Bazlı Destekleme Modeline" geçilmesi ile İlimiz havzalarında pamuk üretiminin artması amacıyla mazot ve prim ödemeleri artırılmıştır.

2016 yılında mazot ve gübre desteği dekar başına 11 TL iken 2017 yılında pamuk için 41,36 TL ödenmiştir. 2018 yılında ise 44 TL olarak kararlaştırılmış ve ödenecektir. Mazot fiyatlarında artış olması durumunda ise belirtilen mazot destekleme birim fiyatları, 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasındaki günlük mazot fiyat artış oranları ortalaması kadar oranda, Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü ile artırılarak çiftçilerimize yansıtılacaktır.

Pamuk primi ödemeleri ise 2016 yılında Kg başına 75 kuruş iken, 2017 yılında 80 kuruşa çıkarılmış ve ödenmiştir. 2018 yılında ise 80 kuruş olarak kararlaştırılmıştır. Pamuk priminde kararlı bir artış söz konusudur. Bakanlığımızın politikalarından biri olan sürdürülebilir tarımın sağlanabilmesi için münavebe (ekim nöbeti), tarımsal üretimin önemli bir parçasıdır. Toprak yorgunluğunun önüne geçilmesi ve verimin artırılması yönünde faydası olan bir işlemdir. Bakanlığımız tarafından getirilen münavebe şartı, çiftçilerimizi endişelendirecek bir durum oluşturmamaktadır. Üç kez üst üste aynı ürünün ekilmesi halinde münavebenin oluşmayacağı düşünülmekte ise de nadas uygulaması yapılması, yem bitkisi yetiştirilmesi (fiğ, arpa otu, buğday otu vb.) ve toprağı zenginleştirmek amacıyla yeşil gübre olarak yem bitkisi yetiştirilmesi durumunda, münavebenin teknik şartları oluşacaktır. Bu durumda üreticilerimiz mazot-gübre ve prim desteklerini alabilecek, herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır" - MANİSA