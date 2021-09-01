Pamukkale Belediyespor yeni dönemde şaha kalkacak

Pamukkale Belediyespor Kulübü yeni dönem başkanı Bayram Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamında ziyaret ettiler.

Pamukkale Belediyespor Kulübü yeni dönem başkanı Bayram Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamında ziyaret ettiler. Başkan Avni Örki, "Spor alanındaki faaliyetlere ara vermeksizin devam edeceğiz. Projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Yeni dönemde Pamukkale Belediyespor'umuz şaha kalkacak" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi, geçtiğimiz hafta seçimleri gerçekleşen Pamukkale Belediyespor Kulübü yeni başkanı Bayram Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Pamukkale Belediyespor Kulübü Başkanı Bayram Kahraman ve beraberindeki heyet yeni dönemdeki hedef ve projelerini aktararak, Pamukkale Belediyesi çatısı altında birçok branşta daha çok başarıya imza atılması için gayret sarf edeceklerini ifade ettiler.

"Pamukkale'yi spor kenti yapacağız"

Pamukkale Belediye Başkanı ve aynı zamanda Pamukkale Belediyspor Onursal Başkanı Avni Örki, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını söyleyerek, Pamukkale Belediyespor çatısı altında hem Denizli'nin hem de Pamukkale'nin adını başarıyla duyurmaya devam edeceklerinin belirtti. "Pamukkale'yi spor kenti yapacağız" ifadelerini kullanan Başkan Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak spor tesisleri konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. İlçemize 2 nizami futbol sahası kazandıracak projeleri hayata geçiyoruz. Ağustos ayında Akköy'de yapılacak olan sentetik zeminli nizami futbol sahası ve soyunma odaları ile tribün ihalesini ve Akvadi'de de mevcut futbol sahasının tadilat sözleşmelerini imzaladık. Gençlerimizi önemsiyoruz. Onların sporla uğraşıp geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak ve Pamukkale'de daha mutlu, sporla içli dışlı yaşayabilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm bunların yanında Pamukkale Belediyespor Kulübü çatısı altında sporcularımızla birlikte kısa zamanda önemli başarılar elde edildi. Spor alanındaki faaliyetlere ara vermeksizin devam edeceğiz. Projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Yeni dönemde Pamukkale Belediyespor'umuz şaha kalkacak" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı