Palmeiras'lı Oyuncuların Copa Libertadores Sevincinin Perde Arkası Görüntüleri
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Palmeiras'lı Oyuncuların Copa Libertadores Sevincinin Perde Arkası Görüntüleri

01.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:18

Palmeiras Maracana'da finalde Santos'u 1-0 mağlup ederek 2020 sezonu Copa Libertadores kupasının sahibi oldu. Palmeiras'lı oyuncuların soyunma odasında yaşadıkları sevinçli anlar Dugout farkıyla sizlerle.

Palmeiras Maracana'da finalde Santos'u 1-0 mağlup ederek 2020 sezonu Copa Libertadores kupasının sahibi oldu. Palmeiras'lı oyuncuların soyunma odasında yaşadıkları sevinçli anlar Dugout farkıyla sizlerle.

Palmeiras'lı Oyuncuların Copa Libertadores Sevincinin Perde Arkası Görüntüleri

Kaynak: Dugout

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