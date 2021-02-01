Palmeiras'lı Oyuncuların Copa Libertadores Sevincinin Perde Arkası Görüntüleri
01.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:18
Palmeiras Maracana'da finalde Santos'u 1-0 mağlup ederek 2020 sezonu Copa Libertadores kupasının sahibi oldu. Palmeiras'lı oyuncuların soyunma odasında yaşadıkları sevinçli anlar Dugout farkıyla sizlerle.
Palmeiras Maracana'da finalde Santos'u 1-0 mağlup ederek 2020 sezonu Copa Libertadores kupasının sahibi oldu. Palmeiras'lı oyuncuların soyunma odasında yaşadıkları sevinçli anlar Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout