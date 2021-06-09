Paletli Yüzme Milli Takımı sporcularından, A Milli Futbol Takımı'na videolu destek Açıklaması
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Paletli Yüzme Milli Takımı sporcularından, A Milli Futbol Takımı'na videolu destek Açıklaması

Paletli Yüzme Milli Takımı sporcularından, A Milli Futbol Takımı'na videolu destek Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Milli Takım sporcuları, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na, videolu destek mesajları yayımladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Milli Takım sporcuları, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na, videolu destek mesajları yayımladı.

Aralarında dünya şampiyonlarının da bulunduğu TSSF sporcuları, A Milli Futbol Takımı için, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda 11 Haziran Cuma günü yapacağı maç öncesinde yayımladıkları mesajlarında, "Tüm kalbimiz sizinle, şampiyon Türkiye. Güvenimiz tam ve kalbimiz sizinle. Vurduğunuz gol olsun, kupalar sizin olsun. Şenol hocamıza ve milli takımımıza başarılar diliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yüreğimiz sizinle, haydi göster kendini Türkiye. Sizinle gurur duyuyoruz, başarılarınız daim olsun. Şampiyon olup, bizi mutlu edin, bu şampiyonluğa ihtiyacımız var." şeklinde başarı temennisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TSSF Başkanı Şahin Özen, kamp çalışmaları devam eden Paletli Yüzme Milli Takım sporcularının 12 Haziran'da Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası için İtalya'ya hareket edeceğini belirterek, "Gerçekten milli başarılara ihtiyacımızın olduğu günlerdeyiz. Spor dünyasından gelecek uluslararası başarılar, hepimizin ortak sevincine dönüşüyor. Paletli yüzme milli sporcularımızın İtalya'da, ardından Rusya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. A Milli Futbol Takımı'mızın İtalya ile yapacağı önemli maçta, Türkiye'yi sevince boğacak bir skor elde etmesi için kalbimiz ve dualarımız onlarla. Su altı topluluğu ailesi olarak başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcular, İtalya'da 13 Haziran Pazar günü başlayacak Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası ile Rusya'da 3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası için antrenmanlarına devam ediyor.

Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Özgür Alemdar, antrenörler Reşit Çevir, Eşref Ayvaz, Canberk Babaoğlu, Eşref Esen, Onur Kaplan, Bora Kaya, ve Yasin Dönmez yönetiminde gerçekleştirilen Paletli Yüzme Milli Takımı'nın kampında, erkeklerde Derin Toparlak (6000 metre su üstü dünya şampiyonu), Ömer Faruk Saydam (100 metre su üstü dünya şampiyonu), Yiğit Yılmaz (50 metre dip Avrupa ikincisi), Onur Berke Kuyumcu (50 metre su üstü dünya ikincisi), Can Batır, İsmail Kara, Yiğit Kaan Kuştemir (200 metre çift palet Avrupa dördüncüsü) ve Cengizhan Şahin, kadınlarda ise Beril Ülker (50 metre su üstü dünya üçüncüsü), Miray Tunçel, Buse Çeliker, Azra Zeynep Ertunç ve Beril Ceren Öztürk yer alıyor.

Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'nın kampına ise erkeklerde Emir Yiğit, Kaan Kahraman, Emir Turan, Kenan Efe Uçkan, Mert Avcı, Yunus Ayvazoğlu, Burak Kaplan ve Enes Erbil, kadınlarda ise Beril Ülker (50 metre su üstü dünya üçüncüsü), Irmak Ertemel, Adasu Ramazanoğlu, Defne Deniz Kızılırmak, Hazal İrem Ateş, Zeynep Erbil, Azra Zeynep Ertunç, Selin Aksu, Beril Ceren Öztürk ve Ceren Güran katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Paletli Yüzme Milli Takımı sporcularından, A Milli Futbol Takımı'na videolu destek Açıklaması - Haberler Spor
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