Palamut azaldı fiyatı 15 liradan, 25 liraya çıktı
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Palamut azaldı fiyatı 15 liradan, 25 liraya çıktı

10.10.2020 13:10 | Son Güncelleme: 10.10.2020 13:13
Palamut azaldı fiyatı 15 liradan, 25 liraya çıktı

ÇANAKKALE'de, bu yıl yaşanan bolluk nedeniyle hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldüren palamudun son günlerde denizde azalması nedeniyle fiyatı arttı.

ÇANAKKALE'de, bu yıl yaşanan bolluk nedeniyle hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldüren palamudun son günlerde denizde azalması nedeniyle fiyatı arttı. Tezgahlarda geçen hafta tanesi 15 liradan satılan palamut, bu hafta 25 liradan satılmaya başladı.

Çanakkale'de av yasağının bitimiyle balıkçılar denize açıldı. Sezonun başlamasıyla birlikte tezgahlar da dolmaya başladı. Tezgahlarda balık çeşitliliğinin atması ve fiyatların düşmesi, vatandaşları memnun etti. Uskumru 50 lira, kolyoz 30 lira, istavrit 35 lira, Çipura 50 lira, levrek 50 liradan satılıyor. Geçen hafta tanesi 15 liradan satılan palamut bu hafta ise tanesi 25 liradan satılmaya başladı.Çanakkale balık halinde 20 yıldır esnaflık yapan Volkan Kaşıkçı, palamut sezonunun güzel başladığını belirterek, "Son zamanlarda palamut akım balığı olduğu için azaldı. Fiyatını 15 liradan sattığımız palamudu şu anda tezgahlarda tanesi 25 liradan satıyoruz. Yavaş yavaş bu palamut balığının sonunun geldiğini gösteriyor. Ama daha bu balığın bir de dönüşü olacak. İstiyoruz ki inşallah palamut daha bol olur. Lüferde tezgahlarda tek tük başladı. Lüfer bollaştığı zaman palamut sona erecek. Umudumuz artık lüfere kaldı" dedi.


Palamut azaldı fiyatı 15 liradan, 25 liraya çıktı
Palamut azaldı fiyatı 15 liradan, 25 liraya çıktı
Palamut azaldı fiyatı 15 liradan, 25 liraya çıktı
Palamut azaldı fiyatı 15 liradan, 25 liraya çıktı
Palamut azaldı fiyatı 15 liradan, 25 liraya çıktı
Palamut azaldı fiyatı 15 liradan, 25 liraya çıktı
Palamut azaldı fiyatı 15 liradan, 25 liraya çıktı
Palamut azaldı fiyatı 15 liradan, 25 liraya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

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