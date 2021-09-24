Pakdemirli: "Destekleri ne kadar arttırırsak Türkiye'nin üretimi de o kadar artıyor"
AA / Numan Erölmez - Haberler | Güncel
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Bayındır Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen Küçük Menderes Havzası Tarım Sektör Buluşmasında konuştu.
İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Bayındır Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen Küçük Menderes Havzası Tarım Sektör Buluşmasında konuştu. (3)