Pakdemirli: 'Destekleri ne kadar arttırırsak Türkiye'nin üretimi de o kadar artıyor' - Haberler
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Pakdemirli: "Destekleri ne kadar arttırırsak Türkiye'nin üretimi de o kadar artıyor"

AA / Numan Erölmez - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Bayındır Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen Küçük Menderes Havzası Tarım Sektör Buluşmasında konuştu.

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Bayındır Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen Küçük Menderes Havzası Tarım Sektör Buluşmasında konuştu. (3)

Pakdemirli: Destekleri ne kadar arttırırsak Türkiye'nin üretimi de o kadar artıyor

Pakdemirli: Destekleri ne kadar arttırırsak Türkiye'nin üretimi de o kadar artıyor

Pakdemirli: Destekleri ne kadar arttırırsak Türkiye'nin üretimi de o kadar artıyor

Pakdemirli:
AA / Numan Erölmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pakdemirli: 'Destekleri ne kadar arttırırsak Türkiye'nin üretimi de o kadar artıyor' - Haberler
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