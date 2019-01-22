PAGDER, poşete 50 mikron ayarı istiyor
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, AB'de 15-50 mikron arası plastik poşetler için ücretin zorunlu olduğuna işaret ederek AB ile tam uyumu yansıtan, 2017 yılında yapılan Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği'ndeki ilk taslağa dönülmesi gerektiğini vurguladı.
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, AB'de 15-50 mikron arası plastik poşetler için ücretin zorunlu olduğuna işaret ederek AB ile tam uyumu yansıtan, 2017 yılında yapılan Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği'ndeki ilk taslağa dönülmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com