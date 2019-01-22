PAGDER, poşete 50 mikron ayarı istiyor

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, AB'de 15-50 mikron arası plastik poşetler için ücretin zorunlu olduğuna işaret ederek AB ile tam uyumu yansıtan, 2017 yılında yapılan Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği'ndeki ilk taslağa dönülmesi gerektiğini vurguladı.