Pablo Hernandez'in Leeds United Formasıyla En İyi Anları

Marcelo Bielsa'nın kadrosunun önemli oyuncularından biri olan Pablo Hernandez, attığı goller ve yaptığı asistlerle Leeds United'ın lig yükselmesinde kilit rol oynamıştı. Hernandez'in Leeds formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.