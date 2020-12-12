Pablo Hernandez'in Leeds United Formasıyla En İyi Anları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pablo Hernandez'in Leeds United Formasıyla En İyi Anları

12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:14

Marcelo Bielsa'nın kadrosunun önemli oyuncularından biri olan Pablo Hernandez, attığı goller ve yaptığı asistlerle Leeds United'ın lig yükselmesinde kilit rol oynamıştı. Hernandez'in Leeds formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

Marcelo Bielsa'nın kadrosunun önemli oyuncularından biri olan Pablo Hernandez, attığı goller ve yaptığı asistlerle Leeds United'ın lig yükselmesinde kilit rol oynamıştı. Hernandez'in Leeds formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

Pablo Hernandez'in Leeds United Formasıyla En İyi Anları

Kaynak: Dugout

İlgili Haberler

Raphinha'nın Leeds United Formasıyla İlk Günü
Raphinha'nın Leeds United Formasıyla İlk Günü
Paolo Rossi'nin Juventus Formasıyla En İyi Anları
Paolo Rossi'nin Juventus Formasıyla En İyi Anları
Kalvin Phillips'in Leeds United Formasıyla Yükselişi
Kalvin Phillips'in Leeds United Formasıyla Yükselişi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kylian Mbappe Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Doğum İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pablo Hernandez'in Leeds United Formasıyla En İyi Anları - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 19:14:32. #1.14#
title