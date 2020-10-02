Öztekin: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"
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Öztekin: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

02.10.2020 18:25 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:31
Öztekin:

DG Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

DG Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları bugün çekildi. Tek temsilcimiz DG Sivasspor, I Grubu'nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşti.

Kırmızı-beyazlı kulübün 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Yasin Öztekin de, UEFA Avrupa Ligi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Öztekin, UEFA Avrupa kupası ve takım arkadaşlarının olduğu fotoğrafı paylaşarak, "UEFA Avrupa Liginde ülkemizi ve Sivasspor'umuzu en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" notunu yazdı.

Paylaşımı takım arkadaşı kaleci Mamadou Samassa'nın yanı sıra binlerce taraftar beğendi. - SİVAS

Öztekin: 'Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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