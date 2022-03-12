Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Mustafa KÖPRÜLÜ İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu hafta maçında Altay, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ve Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanı Adil Gevrek'in kendisini devre arasında arayarak maçı bırakmalarını istediğini söyledi. Başkan Gevrek'in hakem kararlarına tepki olarak bu istekte bulunduğunu ifade eden Cihat Arslan, Kötü bir gol yedik çok hakim değilim meseleye, hakem hata yapmıştır bizim canımız yanmıştır. Başkanımız maçın ikinci yarısını oynamamamızı rica etti. Ben de kendisine, 'Emriniz başımız üstüne ama bu stada bu kadar insan geliyor. Ortada bir görsellik var. Futbola saygımız gereği maçın sahada bitmesi lazım, oynayalım' dedim. Sağ olsun beni kırmadı şeklinde konuştu.

AYAKTA KALMAYA GAYRET EDECEĞİZ

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan hakem listesi değişikliğine de değinen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan, Acaba kurumları yönetenleri mi elden geçirmek lazım, bir şey yapılıyor ama değişmiyorsa sistem sorgulanmalı diye konuştu. Deneyimli teknik adam, kümede kalma mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, Başımızı öne eğecek durumda değiliz. Kaybettik ama kötü oynayarak kaybetmedik. Ayakta kalmaya gayret edeceğiz. Sadık ve özellikle Buğra'nın olmaması elimizi kolumuzu bağladı. Hamlede sıkıntılarımız oldu, maçı çevirebilirdik ancak fiziksel anlamda düştük. Psikolojik olarak takımı toparladık ama performans olarak hemen yükseltemiyorsunuz. Altay'ı da tebrik ediyorum dedi.

ÖZBALTA LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, final maçlarından birini daha geride bıraktıklarını dile getirerek, Çok önemli bir karşılaşmaydı. Oyuncularımız 6 haftadan beri ciddi performans sergiliyorlar, bu işin aktörleri onlar. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Ciddi manada yoruluyorlar. Sporcuların psikolojisini yönetebilmek çok önemli. Oyuncularda 'Ligde kalacağız' inancı perçinlenmeye başladı. Oyunumuzu daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Bu oyunu daha iyi oynayabilirsek ligde kalacağımıza inanıyoruz. Takım savunmasını daha iyi yapabilmeliyiz diye konuştu.

KALAN 9 HAFTADA BU İŞİ BİTİRMEK İSTİYORUZ

Galibiyeti İzmir'e armağan eden genç teknik adam, Çok coşkulu bir taraftarımız, kutu gibi ambiyansı olan çok güzel bir stadımız var. Taraftarımızın sabır göstermeleri lazım, oyunu okumaları lazım. Her maçta oyunu domine edemeyiz. Oyuncularımızın topa vuracak dermanı kalmadığında onların ellerinden tutup kaldırmaları gerekiyor. Kalan 9 haftada bu işi bitirmek istiyoruz, bu ligde kalmak istiyoruz. Herkesin desteğiyle kalacağımıza inanıyoruz. Bazı dinamikleri harekete geçirmek zorundayız. Göztepe ve Altay Spor Kulübü'nün düşmeleri hiç iyi olmaz. İş bitmeden sahip çıkmalıyız. Şimdi inanalım, sezon sonu bu inanmışlığı beraber yaşayalım ifadelerini kullandı.