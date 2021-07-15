Özhan'da güzel ikili indirimleri sürüyor
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Özhan'da güzel ikili indirimleri sürüyor

Özhan'da güzel ikili indirimleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Özhan Marketler Zinciri, dostları için düzenlediği etkin kampanyalar ile kaliteli ürünlerde avantajlı alışveriş deneyimi sunuyor.

Özhan Marketler Zinciri, dostları için düzenlediği etkin kampanyalar ile kaliteli ürünlerde avantajlı alışveriş deneyimi sunuyor. Özhan Kart'ı ile 25 Temmuz tarihine kadar iddialıindirimler müşterilerini bekliyor.

Özhan'da güzel fırsatlar müşterilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tüm ayı kapsayan indirimler, sürekli yenilenen dönemler halinde sunulan çok uygun fiyatlar Bursa'da büyük ses getiriyor. Her dönem için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlar sunulurken, gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakımdan ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor.

Sadece 1 TL

Market zincirinin tüm mağazalarında 15-25 Temmuz tarihleri arasında 1TL fiyatında birçok ürünmüşterilere sunuluyor. Güzel ikili kampanyası adı altında birçok ürün çeşidinde iddialı indirimlere ilgi sürüyor. Et dönerden kahveye, wc kağıdından çekirdeğe kadar birçok ürünün yanında yoğurt, domates, maden suyu ve kola gibi ürünler sadece 1 TL'den satılıyor. Tüm bunların yanında Özhan Kart müşterilerine özel birbirinden uygun indirimler yıl boyunca sürüyor.

Güzel kampanyaların sürekli olarak devam ettiğine ve alışverişlerini Özhan Kart'ı ile yapan tüm müşterilerimizin indirimlerden yararlanabileceğini dikkat çeken Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, " Müşterilerimizin bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla güzel kampanyalar düzenliyoruz. Bizim bu kampanyaları oluştururken önceliğimiz her zaman kalitedir. Bizi tercih eden dostlarımıza, birçok marka işbirliğiyle, indirimler, promosyonlar ve TL değerinde puanlar kazandırıyoruz" dedi. - BURSA

Özhan'da güzel ikili indirimleri sürüyor
Özhan'da güzel ikili indirimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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