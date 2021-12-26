Özgüzeldere Spor ilk devreyi gol yemeden namağlup tamamladı - Haberler Spor
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Özgüzeldere Spor ilk devreyi gol yemeden namağlup tamamladı

Özgüzeldere Spor ilk devreyi gol yemeden namağlup tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Özgüzeldere Spor, ligin 9. haftasında ağırladığı Cizre Serhat Spor'u 1-0 yenerek ligin ilk devresini namağlup ve kalesinde gol görmeden lider olarak tamamladı.

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Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Özgüzeldere Spor, ligin 9. haftasında ağırladığı Cizre Serhat Spor'u 1-0 yenerek ligin ilk devresini namağlup ve kalesinde gol görmeden lider olarak tamamladı.

Bitlisli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçta gol 75. dakikada Özgüzeldere Spor'dan geldi. Maçta başka gol olmayınca Özgüzeldere Spor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maç sonunda açıklamada bulunan Özgüzeldere Spor Kulübü kaleci antrenörü Bilal Kılınç, "Bitlisli taraftarlara şampiyonluğu armağan etmeden gidersek gözüm açık gider. Bu takım bu şehre şampiyonluğu verecek. Herkesin buna inancı olsun. Yeter ki bu takıma güvensinler. İnşallah yolun sonunda şampiyon olacağız" dedi. - BİTLİS

Özgüzeldere Spor ilk devreyi gol yemeden namağlup tamamladı

Özgüzeldere Spor ilk devreyi gol yemeden namağlup tamamladı

Özgüzeldere Spor ilk devreyi gol yemeden namağlup tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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